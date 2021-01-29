Kadın Kooperatifleri Batı Karadeniz Buluşması online olarak yapıldı

Toplantıya Düzce Valisi Cevdet Atay ile birlikte eşi Elçin Altay ve Düzce'de ki kadın kooperatif temsilcileri katıldı.

Kadın kooperatiflerinin işbirliğini geliştirmek, farkındalık oluşturmak, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacı ile bölgesel kadın kooperatifleri toplantıları başlatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde kadın kooperatifleri buluşmaları başladı. Online olarak gerçekleştirilen toplantıların bir diğeri Düzce, Kastamonu, Bartın, Bolu, Çorum, Karabük, Sinop ve Zonguldak illerinin katılımı ile Batı Karadeniz Kadın Kooperatifleri toplantısı gerçekleştirildi. Online olarak düzenlenen toplantıya Düzce Valisi Cevdet Atay, eşi Elçin Altay ve kadın kooperatifleri temsilcileri katıldı.