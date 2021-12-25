İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kadın öğreticilerle 2021'in son istişaresi yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü bünyesinde bulunan bütün kurum ve kuruluşlarda kadın öğreticilere yönelik 2021 yılının son bilgilendirme ve istişare toplantısı il müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.


Düzce'de her ay düzenli olarak Kur'an Kursu öğreticilerine yönelik personel bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta erkek öğreticilere yönelik yapılan toplandı bu hafta kadın öğreticilere yönelik yapıldı. Düzce Müftülüğünün konferans salonunda gerçekleştirilen personel istişare ve bilgilendirme toplantısına Müftü Rüstem Can, Müftü Yardımcısı Derya Topalcık ve Şube Müdürü Ahmet Şentürk'de katılım sağladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.