Kadın polislerden sürücülere sürpriz

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kadın polis memurları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere çiçek takdim etti. Polis ekiplerini gören bazı sürücüler ise cezai işlem uygulanacağı zannederek endişe duydu.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın sürücülere yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi. Güzergah üzerinde araçlarıyla seyir halinde olan kadın sürücüler tek tek uygulamaya alındı. Polis ekipleri, kadın sürücülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, çiçek takdim etti. Cezai işlem uygulanacağı zanneden bazı kadınlar endişe duyarken, güzel çiçekler için polis memurlarına teşekkürlerini sundu. Sürücüler, görevini özveriyle yürüten kadın polis memurlarının da Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.