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Kadına şiddete hayır ilçe toplantıları devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ŞÖNİM ve SYDV işbirliği ile Cumayeri’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe toplantısı gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ŞÖNİM ve SYDV işbirliği ile Cumayeri'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe toplantısı gerçekleştirildi.


Düzce'de çeşitli zamanlarda Kadına Şiddetle alakalı olarak Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ilçe toplantıları düzenleniyor. Son düzenlenen toplantı ise Cumayeri'nde gerçekleştirildi. Cumayeri Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen ilçe toplantısında ayrıca eğitimde verildi. Eğitime ilçe protokolünün yanı sıra ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri de katılım sağlarken, eğitimi ŞÖNİM psikoloğu Fatma Hasret Işık verdi.

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