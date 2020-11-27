Kadına yönelik şiddet konulu yarışmada Türkiye ikincisi oldu

Türkiye genelinde öğretmenler arasında resim yarışması düzenlendi. Koleksiyoner Orhan Karadoğan tarafından yapılan resim yarışmasında konu serbest bırakıldı. Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden Semra Bayram'da düzenlenen yarışmaya Düzce'yi ve okulu temsilen katılım sağladı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar arası Mücadele ile ilgili olarak bir görsel resmeden Öğretmen Bayram, düzenlenen yarışmada Türkiye ikincisi oldu. Türkiye ikincisi olan Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni Semra Bayram'a ödül olarak Amerika New York'da sanat gezisi ödülü verildi.