İhlas Haber Ajansı

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Kadına yönelik şiddet mücadele anlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Akçakoca ilçesinde kamuda çalışan kadınlara kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimi verdi.


Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Akçakoca Sosyal Hizmet Merkezi, Akçakoca'da ki personellere yönelik Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık eğitimi verdi. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi personellerinden Fatma Hasret Işık tarafından verilen eğitime Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi, belediye çalışanları ve öğretmenler katılım sağladı.

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