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Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimlerini aralıksız bir şekilde sürdürürken, son eğitim Cumayeri’nde gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimlerini aralıksız bir şekilde sürdürürken, son eğitim Cumayeri'nde gerçekleştirildi.


Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Hülya Arıkboğa ve Sosyolog Emine Barış tarafından Cumayeri'nde 4. Ulusal eylem planı tanıtımı toplantısı yapıldı. Toplantıya Cumayeri Belediyesi personelleri, Cumayeri Kaymakamlığı personellerinin yanı sıra, emniyet ve jandarma komutanlığından da ekiplerde katıldı.

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