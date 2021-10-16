Kadına yönelik şiddetle mücadele konuşuldu

Bu kapsamda Gümüşova'da Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Düzce'de Kadına yönelik şiddetle mücadele 4. Ulusal Eylem Planı ile ilgili çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. İl genelinde bir çok noktada yapılan tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının yenisi Gümüşova'da gerçekleştirildi. Gümüşova Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Mehmet Uçar ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ile muhtarlar katılım sağladığı tanıtım ve bilgilendirme toplantısında Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi yapıldı.