Kadınlar en tatlı yarışmada hünerlerini sergiledi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de pasta yapımı kursunda eğitim alan kadınlar, hünerlerini yarışmada sergiledi. Kadınların birbirinden güzel pastaları jüriye sunuldu, dereceye girenlere ödül verildi.

Düzce Belediyesi Meslek Edindirmek Kursları (BELMEK) tarafından düzenlenen pasta yarışması Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. 17 yarışmacının yer aldığı programda kadınlar, birbirinden güzel pastaları 10 kişiden oluşan jüriye beğendirmeye çalıştı. Yarışmaya vatandaşlar da katılarak, kadınların mutfaktaki çalışmasını ilgiyle izledi.

BELMEK'te pasta yapımı eğitmeni olarak görev yapan Hülya Göle, "Yarışmaya 15 kişi müracaat etmişti. Bugün 2 yarışmacı daha eklendi ve toplam 17 yarışmacı oldu. Jüri üyelerimiz Düzce'nin pasta ustalarından oluşuyor, 10 kişiler. Bu sene ilk defa yapıyoruz. Güzel geri dönüş olursa bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz" dedi.

"Ben pasta yaparken dinleniyorum"

Heyecanlı olduğunu söyleyen yarışmacı Hacer Çarşambalıoğlu, "Bu yarışma için hazırlık yaptık. İnşallah yarışmada hazırlıklarımızı göreceğiz. Pasta yapmak ilk başlandığında zor ama öğrendikçe zevkli, güzel. Ben pasta yaparken dinleniyorum. Bu yüzden pasta yapmayı çok seviyorum. Zor olduğunu da düşünmüyorum. Severek yapınca zor değil. Ben 5-6 yıldır BELMEK'e gidip geliyorum. Pasta yapmayı orada öğrendim. Son 1 yıldır daha da ilerledi" diye konuştu.

Yarışmacılardan Merve Petrikkuş, "Ben 1 yıldır pasta yapıyorum. Pasta yapmak çok zevkli. Zor yanları da var tabii ki ama ben çok zevk alıyorum. Şu an ilk hedefim küçük bir dükkan açabilirim" şeklinde konuştu.

"Müşterilerim de pastalarımı beğeniyor"

7 yıldır pastacılık sektörünün içinde olduğunu vurgulayan Betül Alkan ise "Yaklaşık 2 yıldır da butik olarak evden çalışıyorum. Pasta yapmanın zor yanları da var. Modele göre değişiyor. Ancak zevkli, severek yaptığım bir iş. İlerleyen zamanlarda da küçük bir butik pastane düşünüyorum. Müşterilerim de pastalarımı beğeniyor. Severek yiyorlar" ifadelerini kullandı.

Yarışmanın 1'incisi Öznur Avam, 2'ncisi Elif Akgünoğlu ve 3'üncüsü ise Hacer Çarşambalıoğlu oldu. Yarışmada dereceye giren pastacılara çeşitli ödüller verildi.