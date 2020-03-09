Kadınlar gününde anlamlı gezi

Düzce Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü dolu dolu etkinliklerle kutladı. Belediye bünyesinde çalışan kadın personeller için gezi düzenleyen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kadınları Düzce'nin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerine yolculuğa çıkardı. Aydınpınar Şelalesinde başlayan gezi programı sırasıyla Efteni gölü, Konuralp Antik Tiyatro, Su Kemeri, Roma Köprüsü ve Mozaiki, Erguvan Sosyal Tesisleri ile Yığılca Sarıkaya Mağarasında devam etti. Gün boyunca devam eden geziler sırasında kadınlar gönüllerince eğlenmeyi de ihmal etmedi.