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Kadınlar hastalıklara karşı bilgilendiriliyor

Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından mesleki eğitim kursların giden kadınlara rahim ağzı kanseri, sağlıklı beslenme ve diyet hakkında bilgiler verildi.

Ayrıca mobil sağlık aracında da vücut analiz ölçümü ve HPV taraması yapıldı.


Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi biriminde görevlileri kadınları bilgilendiriyor. Mesleki eğitim kursuna giden kadınlara sağlıkçılar rahim ağzı kanseri ve sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgilendirmelerde bulunuldular.


Eğitim sonrası gezici mobil sağlık aracında kursiyerlere HPV taraması ve vücut analiz ölçümü gerçekleştirildi.

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