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Kadınlar hediyelerini Başkan Özlü'den aldılar

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü, BELMEK bünyesinde eğitim gören kursiyer ve branş öğretmenlerini ziyaret etti.


Faruk Özlü, Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme Kursları BELMEK'te kurslara katılan kadınları ziyaret etti. Eski Film Platosundaki dersliklerde eğitim gören kadınlar ve branş öğretmenleri ile bir araya gelen Başkan Özlü, ziyaret vesilesi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de kutladı. Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türk kahvesi ve çikolata paketinden kursiyerlere ve öğretmenlere de takdim eden Başkan Dr. Faruk Özlü “kadınlarımız, dünyada gördüğümüz her şeyde emeği olan nadide varlıklardır. Ellerinin değdiği her yeri güzelleştiren onlardır. Kurslarımızda yeteneklerini geliştiren, ailesine katkıda bulunmak isteyen kadınlarımızı burada bir kez daha kutluyor, tebrik ediyorum. Öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize derslerinde başarılar diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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