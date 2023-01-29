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Kadınlar matinesinde Ferah Zeydan rüzgarı

Düzce Belediyesi sevilen şarkıcı Ferah Zeydan’ı "Kadınlar Matinesi" programında, kadınlarla buluşturdu.

Düzce Belediyesi sevilen şarkıcı Ferah Zeydan'ı "Kadınlar Matinesi" programında, kadınlarla buluşturdu. Gerçekleşen etkinliğe yoğun ilgi gösteren kadınlar doyasıya eğlendi.


Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün organizasyonu ile düzenlenen "Kadınlar Matinesi" büyük ilgi gördü. Gündüz ve akşam olmak üzere iki ayrı program düzenlendi. Programlarda sahne alan sevilen sanatçı Ferah Zeydan, Düzceli kadınlara unutulmaz bir gün yaşattı.


Programa katılan Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, ?Bu tür kültür sanat faaliyetlerinin artarak devam edecek? dedi.

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