Kadınlara erken teşhis eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü'nde görevli halk sağlığı uzmanları tarafından Kadın Emeği Merkezi'ndeki kadınlara, kadın sağlığı ve kanser taramaları hakkında eğitim verildi.

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nca Kadın Emeği Merkezi'nde Sosyal Yardımlaşma Vakfı Sosyal Danışma Merkezi (SODAM) tarafından meslek edindirme kursiyerlerine yönelik kadın sağlığı ve kanser taramaları hakkında eğitim düzenlendi. Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Meltem Pınar Karabel ve Ebe Emel Subaşı tarafından verilen eğitimlerde sağlığın ve sağlıklı yaşamın önemi vurgulanarak, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimlerinin tanıtımı yapıldı. Ayrıca katılımcılara kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapılacağı konusunda bilgiler verilerek, ücretsiz olarak sunulan kanser taramalarına davet edildiler.

Vali Atay ve Başsavcı Emre merkezi gezdi

Vali Cevdet Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ve kurum amirleriyle birlikte Kadın Emeği Merkezini ziyaret ederek merkezde yürütülen eğitim faaliyetleriyle kooperatiflerin genel durumu, üretilen ürünler hakkında bilgi aldı.

Bir süre Kadın Emeği Merkezindeki kadınlarla sohbet eden Vali Cevdet Atay'a kadınlar, böyle bir merkezi Düzce'ye kazandırdığı için teşekkür ettiler.