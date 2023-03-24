Kadınlara erken teşhisin önemi anlatıldı

Düzce Sağlık Müdürlüğünü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığının farkındalık eğitimleri devam ediyor. Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) biriminde görevli ekipler kadınlara Kanser hastalığı, risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri konularında bilgilendirme, kanserden korunacak sağlıklı yaşam şartlarına yönlendirmek amacıyla Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (BELMEK) kursiyerlerine yönelik eğitim düzenlendi.

Gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinde Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi Birim Sorumlusu Dr. Rabia Nurulzade tarafından kursiyerlere kanser hastalığı konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Diyetisyen Serpil Hürsgünel tarafından da obezite ile mücadele, sağlıklı ve dengeli beslenme ile hareketli hayat konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Eğitim sonrası kursiyerlere kanser taraması ve vücut analiz ölçümü yapıldı.