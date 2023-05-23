DÜZCE(İHA) – Düzce Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı KETEM birimi tarafından Kur'an kursuna giden kadınlara erken teşhisin önemi anlatıldı, kanser taraması yapıldı.

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) biriminde görevli ekiplerinin eğitimleri devam ediyor. Ekipler bu kaz Çay Mahallesinde Kur'an kursuna giden kadınlara serviks kanseri risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri konularında bilgilendirmede bulundu. Eğitimin sonunda ise kursiyerlere kanser taraması yapıldı.