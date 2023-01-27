İhlas Haber Ajansı

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Kadınlara kanser ve sağlıklı beslenme anlatıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler meslek edindirme kursuna giden kadınlara serviks kanseri ve sağlıklı beslenme konularında farkındalık eğitimleri sürüyor.


Düzce Belediyesi meslek edindirme kursuna giden kadınlara serviks kanseri ve sağlıklı beslenme konularında farkındalık eğitimleri devam ediyor. Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı KETEM biriminde görevli ekipler kadınlara Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri ve Sağlıklı Beslenme konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.


Eğitim sonrası gezici mobil sağlık aracı ile kursiyerlere HPV taraması ve vücut analiz ölçümü gerçekleştirildi.

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