Kadınlara kanser ve sağlıklı beslenme anlatıldı

Düzce Belediyesi meslek edindirme kursuna giden kadınlara serviks kanseri ve sağlıklı beslenme konularında farkındalık eğitimleri devam ediyor. Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı KETEM biriminde görevli ekipler kadınlara Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri ve Sağlıklı Beslenme konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Eğitim sonrası gezici mobil sağlık aracı ile kursiyerlere HPV taraması ve vücut analiz ölçümü gerçekleştirildi.