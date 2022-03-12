İhlas Haber Ajansı

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Kadınlara şiddetle mücadele eğitimi

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ekipleri tarafından kadınlara, şiddetle mücadele eğitimi verildi.


Düzce'de kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Her hafta düzenli olarak farklı kurumlarda eğitim veren Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ekipleri son olarak Gölyaka Halk Eğitim Merkezi'nde bulunan kursiyerlere eğitim verdi. Gölyaka Kaymakamlığı konferans salonunda yapılan eğitime kadınlar katılım sağladı. Şiddet önleme ve izleme merkezi biriminde görevli Sosyal çalışmacı Özge Kabalar tarafından verilen eğitimde kadınlara yönelik şiddetle mücadelede yapılması gerekenler aktarıldı.

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