İhlas Haber Ajansı

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Kadınlara üreme sağlığı eğitimi verildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik kadın ve üreme sağlığı konularından eğitim verildi.

Eğitimde temizlik, beslenme hamilelik süreci ve sonrası ile ilgili bilgiler aktardılar.


Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekipleri Körpeşler Mahallesi'nde Kur'an kursundaki kadın kursiyerlere yönelik kadın ve üreme sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı. Toplum Sağlığı Merkezinde görevli eğitmenler Ebe Semra Demirel ve Hemşire Canan Azın tarafından kadınların bedenlerini tanımaları, temizlik, beslenme, doğurganlık sürecinin yönetilmesi, gebelik, doğum ve lohusalık süreçleri ile ilgili sağlık bilincinin yükseltilme anlatıldı. Ayrıca normal doğumun yanı sıra doğum sonrası emzirmenin anne ve bebek açısından faydaları üreme sağlığını koruyucu davranışlar kazandırılması, güvenli cinsellik, çocuk ve ergen gelişimi, annelik rolünü geliştirme, kendileri ve aileleri için uyguladıkları genel sağlıkla ilgili doğru davranışların kazanmaları eğitimleri verildi. Üreme Sağlığı Programı eğitimlerinin yıl boyunca devam edeceği bildirildi.

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