Kadınların dayanışması

Düzce Valiliği tarafından hayata geçirilen Kadın Emeği Merkezi'nde kadınlara destek vermeye devam ediyor. Oluşturulan kooperatifler ile kadınlar ürettikleri ürünlerin satışlarını yaparken, elde edilen gelirler ile ailelerine destek verip, çocuklarının okumasına destek oluyor. Kadın Emeği Merkezinde yapılan son çalışmalar ile güçlenmeye devam ederken, TOBB Düzce KGK bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Kadın Emeği Merkezinde yürütülen eğitim faaliyetleri ile kooperatiflerin genel durumu ve üretilen ürünler hakkında bilgi alan TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu çalışmalarda kadınlara ve ilgililere kolaylıklar diledi.