Kadınların iki yıllık emekleri görücüye çıktı

Alışveriş merkezinde açılan sergide kadınların aylarca uğraşarak yaptıkları takılar, görenleri mest etti.

Düzce El Sanatları Merkezi tarafından açılan kurslarda takıcılık öğrenen kadınlar, alışveriş merkezinde açtıkları sergi ile el emeği göz nuru takılarını sergiledi. Sergide uzun emekler verilerek yapılan bileklikler, halhallar, kolyeler birçok takı sergilendi. 30 Kursiyerin ürünlerinin yer aldığı sergide yaklaşık 2 bin 500 farklı takı Düzcelilerin beğenisine sunuldu.

Sergi hakkında bilgi veren Takı Tasarım Öğretmeni Fuat Kara, “Düzce El Sanatları Eğitim Müdürlüğü olarak birçok branşta ev hanımlarına farklı kurslar vermekteyiz. Bu kurslardan bir tanesi de 2 dönemdir devam eden takı tasarımı. Bu kursta yapılan ürünlerin gösterilmesi için buradayız. Ev hanımları evde yapıp üretebileceği ürünler bunlar. Ayrıca bunları e-ticaret aracılığıyla satıp kendilerine de gelir sağlamış oluyorlar. Bu kursumuzda 15 kursiyerimiz var.2 dönemde 30 kursiyerimizin 6 aylık emekleriyle ortaya çıkan ürünleri bu sergide yer alıyor. Birçok ürünümüzü de ala kısıtlı olduğu için getiremedik ama sergimizde 2 bin 500 parça ürünümüz yer alıyor” dedi.

Bir diğer takı tasarım öğretmeni Nazire Demircioğlu ise "Birbirinden becerikli hanımlarla el emeği ürünler yaptık. Bunları yaparken güzel vakit geçirdik. Bu sergimizde 2 yıllık bir emeğin ürünleri var. Kurslarımızda kursiyerlerimiz güzel vakit geçiriyorlar. Boş zamanlarını değerlendiriyorlar. Ayrıca aile bütçesine de katkı olmuş oluyor" ifadelerinde bulundu.

Kursiyer Meral Çimen ise, “Burada ev hanımlarına hem hobi hem de bir şeyler öğretmek amacıyla açılan bir kurstu. Bende boş vakitlerimi değerlendirmek için bu kurslara katıldım. Hem vaktimi dolu dolu geçirdim. Yeni arkadaşlar edindim. Benim için çok yararlı oldu. Ben yaklaşık 2 yıldır kurslara devam ediyorum. Burada öğrendiğim takı tasarımıyla birlikte yeni bir el becerisi de kazanmış oldum. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Düzce El Sanatları Merkezi kursiyerlerinin el emeği ürünleri sergisi 25 kasım akşamına kadar açık kalacak.