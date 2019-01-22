Kadınların istihdamını arttırılacak

Almanya, Portekiz ve Slovakya'dan da proje ortaklarının yer aldığı toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Metin Kılıç, dünyadaki gelişmelere bakıldığında Türkiye'nin içinde bulunduğu arenada, kadınların iş gücüne katılım oranının düşük olduğuna dikkat çekti. Kadınların iş gücüne katılımında Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerinden fazla, gelişmiş olan ülkelerden az ama gelişmekte olan bir orana sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Metin Kılıç, kadınların istihdam oranlarıyla ilgili çeşitli istatistiksel veriler paylaştı.

Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 33,8

Türkiye'de erkeklerin yüzde 72'sinin iş gücüne katılırken, kadınlarda bu oranın yüzde 33,8 olduğunu dile getiren Doç. Dr. Kılıç, bu oranlara göre ülkemizde 30 milyon kadından 10 milyonunu iş gücüne katılırken, 20 milyon kadının ise aile ve çocuk bakımı gibi çeşitli sebeplerle aktif iş gücüne katılmadıkları tespitinde bulundu. Ülkemizde 2018 itibariyle kayıt dışı çalışan oranının yüzde 33 olduğunu söyleyen Kılıç, bu oranın yarıdan fazlasını kadınların oluşturduğunu sözlerine ekledi. Türkiye'de eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne katılım oranının da arttığına işaret eden Doç. Dr. Metin Kılıç, Düzce özelinde yaptıkları araştırma sonucuna göre ise Düzce'de kadınların Türkiye ortalamasının üzerinde iş gücüne katılım sağladığını ifade etti.

Kayıt dışı çalışan dezavantajlı kadınlar tüm toplumların kanayan yarası

Dünyada kayıt dışı çalışan dezavantajlı kadınların tüm toplumların kanayan yarası olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Kılıç, bu tablonun sebepleri arasında; kadınların iş gücüne katılımında çekingen davranması, geleneksel olarak kadınların ev içi rollerinin daha ağır basması ve iş gücüne güvensizlik gibi faktörlerin etkili olduğunun altını çizdi. Kadınların ekonomik bağımsızlıkları olmadıkları için dezavantajlı duruma düştüğüne ve şiddete maruz kaldığına işaret eden Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı, ülkemizde evli kadınların yüzde 70-75'inin çocuklarının gelecek kaygısı için şiddete katlandığının görüldüğünü dillendirdi. Tüm bu oranlara rağmen Türkiye'de her geçen gün yapılan çalışmalarla kadınların iş gücüne katılımının arttığını da kaydetti. Proje ile temel hedeflerinin, çalışma noktasında dezavantajlı kadınları çalışma koşullarından haberdar etmek olduğunu belirten Kılıç, kadınların mevcut durumlarını iyileştirebilme adına proje ortaklarıyla fikir alışverişinde bulunacaklarını ifade etti. Kadınların bilincini artırmak için bu projeyi uluslararası ortaklarla hazırladıklarını dile getiren Metin Kılıç, Almanya, Portekiz ve Slovakya'nın, ülkemizle aynı ve daha fazla gelişmiş ülkeler olmasından dolayı proje ortağı olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

“Bir çalışma ile kadınların bilinç seviyesini yükselterek onları iş gücü piyasasına yönlendirmek”

Amaçlarının; proje mantığıyla iş yapmak olmadığını söyleyen Doç. Dr. Kılıç, uzun soluklu, sürdürülebilir bir çalışma ile kadınların bilinç seviyesini yükselterek onları iş gücü piyasasına yönlendirme olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Metin Kılıç, bu amaçları gerçekleştirmek için; “İhtiyaç Analizlerinin Belirlenmesi, Eğitim Modüllerinin Oluşturulması, Çevrim İçi Etkileşim ve Öğrenme, Yetişkin Eğitimi Kursları, Test ve Analiz, Teknik El Kitabının Oluşturulması” başlıklarında faaliyetler gerçekleştireceklerini ifade etti. İki yıl sürecek proje kapsamında dört ay sonra proje ortağı olan ülkelerin birinde bu dört aylık süreci değerlendirmek için bir araya geleceklerini belirten Doç. Dr. Metin Kılıç, kurumsal süreçlerin aşılmasında ve her aşamada desteklerini sunan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç'e teşekkür etti. Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, proje ortaklarını ülkemizde ve Düzce Üniversitesi'nde ağırladıkları için memnuniyetini iletti. 12 yıllık geçmiş olan Düzce Üniversitesi'ni geçmişte ve bugün iki kadın rektörün yönettiğini ifade eden Prof. Dr. İlhan Genç, ilgili konuyla tecrübeleri arasında anlamlı bir ilişkileri olduğunu dile getirdi. Projenin her aşamasını desteklediklerini ve yararlı bir proje olmasını temenni ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Genç, bilim insanları olarak birikimlerini paylaştıkları için katılımcılara teşekkür etti.

Düzce'de kurulan 3 organize sanayi bölgesi kadın istihdamını artırdı

1999 depreminden sonra Düzce'nin bu depremden sosyolojik olarak olumsuz etkilendiğini belirten Prof. Dr. İlhan Genç, deprem öncesi kadınların daha çok tarımda çalıştığını ifade ederek deprem sonrasında üç organize sanayi bölgesinin kurulmasıyla kadın istihdamının arttığı değerlendirmesinde bulundu. Kadınların çalışma hayatına katılmasıyla ekonomik olarak özgürlüklerine kavuştuğunu söyleyen Prof. Dr. Genç, yaptığı başarılı çalışmalar için Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Metin Kılıç'a teşekkür etti.