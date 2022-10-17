Kafkas dansları eğitimleri hızlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklarını sürdüren Akçakoca Gençlik Merkezi, halk dansları çerçevesinde Kafkas dans eğitimlerini hızlandırdı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte Kafkas halk dansları gösterisi yapacak olan Akçakoca Gençlik Merkezi eğitimlerini hızlandırdı. Yapılan incelemeler ile birlikte dansa eğilimi olan öğrenciler tek tek belirlendi. Daha sonra öğrencilere bire bir eğitim verilmesinin ardından toplu eğitimler başladı. Gençlik Merkezi Kafkas Ekibi eğitimlerinde öğrenciler özel olarak çalışmalar yapmasının yanı sıra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gösteri yapması planlanıyor.