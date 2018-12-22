Kahvede Cümbüş seyircisi ile buluştu

İzleyicileri kahkahaya boğan oyun, tiyatroseverlerden tam not aldı.

Bu sezon Düzceli tiyatro severler için Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan Kahvede Cümbüş adlı oyunun ilk gösterimi gerçekleşti.

Şehir Tiyatroları 24 kişilik kadrosu ile son provalarını tamamlayarak tiyatro severler ile buluştu. Mustafa Nogay Kesim'in yazdığı, Şehir tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Selçuk Develi'nin yönettiği oyun tiyatro severlerden tam not aldı. Oyun hakkında bilgi veren Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Selçuk Develi, "Uzun süredir hazırlandığımız Kahvede Cümbüş adlı oyunumuz ile ilk gösterimi gerçekleştirmenin heyecan ve gururunu bir arada yaşıyoruz. Her Perşembe günü oyunumuzu Kültür Merkezinde ücretsiz olarak sahneleyeceğiz. Bu sezon yeni oyunumuz ile 6 Bin tiyatro severe ulaşmayı hedefliyoruz. Şimdiden 3 oyun için rezervasyonlarımız dolmuş durumda" dedi.

Oyunun sonunda Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar Oyunun yönetmeni Selçuk Develi ve oyuncularına teşekkür ederken, oyunculara Cebar tarafından çiçek takdir edildi.

Düzce Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Kahvede Cümbüş' isimli oyun her Perşembe akşamı saat 20.00'de Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde ücretsiz olarak sanatseverler ile buluşacak.

Oyunun Konusu; Türkiye'nin herhangi bir şehrinin, herhangi bir semtinde erkek egemen kültürün bir ritüel gibi her gün yaşandığı bir kahvehane. Farklı yaşta ve sosyal çevrelerden bir grup erkeğin mekanı olan kahvehaneye iki genç kadının girmesiyle erkeklerin ezberi bozulur. Üniversite öğrencisi kadınlar, erkek arkadaşlarıyla bu kahvehane üzerine bahse tutuşmuşlardır. Aralarında çeşitli çekişmeler olan erkekler dışarıdan gelen iki kadına karşı birleşirler. Ne yapıp edip, bu kadınları dışarı atılması gerekmektedir. Kahvehane sahibi Sado'ya göre ‘'namusu ve itibarı iki paralık olmuştur''. Erkeklerin kurduğu ittifak iki kadını dışarı atmaya yetmediği gibi, ani gelişen bir olayla bazı erkeklerin eşleri de kahvehaneye gelir. Kadınlar kahvehaneye iyice yerleşir. Kahvehane mahalle kadınlarının eğlence mekânına dönüşür. Kadınların eğlencesi ve mutluluğu erkekler için dayanılmaz bir hal alır. Çözüm olarak semtin çakma kabadayısı Afili Veli'yi çağırırlar. Afili Veli'nin tavırlarından rahatsız olan kadınlar çare olarak Veli'nin annesi Cavidan'a haber gönderirler. Cavidan hanımın gelmesiyle iş tatlıya bağlanır. Ve erkekler kadınların kahvehanede oturmasına boyun eğerler. İki genç kadının bir iddia üzerine girdikleri kahvehane kadın erkek ilişkilerinin tartışıldığı bir mekana dönüşür.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde sergilenen oyunu AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar, Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı İlhan Genç, Düzce Belediyesi Kültür Müdürü Seçil Acar ve çok sayıda tiyatrosever izledi.