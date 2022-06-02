Kahverengi Kokarca mücadelesi için tuzaklar kuruldu

Dünya'da ve Türkiye'de önemli bir karantina zararlısı olan Kahverengi Kokarca ile mücadele çerçevesinde Düzce'de tuzaklama çalışması gerçekleştirildi. 300'den fazla bitkide verim ve kaliteyi düşüren önemli bir zararlı olan ve yapmış olduğu zarar sebebi ile önemli bir ihraç ürünü olan fındıkta pazar kalitesini düşürmesi sebebi ile tuzaklama yapıldığını dile getiren Düzce Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, “Zararlının ilimiz merkez ve ilçelerinde popülasyon yoğunluğunu tespit etmek üzere farklı lokasyonlarda izleme amaçlı 10 adet feromon tuzağın asımı gerçekleştirilmiştir. Asılan tuzakların 7'şer günlük zaman dilimlerinde kontrolleri yapılarak zararlının İldeki varlığı ve popülasyon yoğunluğu tespit edilecek olup zararlı ile mücadele noktasında çiftçilerimize bilgilendirme yapılacaktır” ifadelerini kullandı.