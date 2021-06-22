Kahverengi Kokarcalar için tuzaklar asıldı

Karadeniz Bölgesi'nde fındık başta olmak üzere 300'den fazla ürüne zarar veren 'kahverengi kokarca' böceği olarak diye bilinen zararlı böcek için fındık bahçelerinde tedbirler alınıyor. Bu kapsamda Düzce il genelinde 20 noktaya tuzak asıldı.

Karadeniz Bölgesi'ne 2016 yılda önce Gürcistan üzerinden geldiği belirtilen Türkiye´nin önemli ihraç ürünü fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününde verimi ve kaliteyi düşürdüğü tespit edilen kahverengi kokarcadan kurtulmanın yolları aranıyor. Bu kapsamda Düzce Tarım Orman Müdürlüğü merkez ve ilçelerde Kahverengi Kokarca Tuzakları asıldı. Fındık için Akçakoca'da 2, Merkez 2, Cumayeri 3, Çilimli 2, Gölyaka 3, Gümüşova 3, Kaynaşlı 3, Yığılca 2 olmak üzere toplamda 20 adet Kahverengi Kokarca feromon tuzaklarının asıldığı bildirildi.