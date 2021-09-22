İhlas Haber Ajansı

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Kahverengi kokarcaya tuzak

DÜZCE (İHA) – Ülke genelinde çiftçilerin korkulu rüyası olan Kahverengi Kokarca böceği için mücadele sıklaştırılacak.

Düzce'de asılan tuzaklar kontrol edilip, popülasyonun önüne geçilmeye çalışılacak.


Özellikle Karadeniz bölgesinde etkili olan Kahverengi Kokarca Böceği ile ilgili olarak Düzce'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından mücadele sıklaştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hazırlanan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Kahverengi Kokarca zararlısının takibi ve popülasyon yoğunluğu için toplantı düzenlendi. 22 teknik personelin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda asılan tuzakların takip edilerek popülasyon noktalarında mücadele daha etkin bir şekilde yapılacak.

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