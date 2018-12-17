Kalaycı “Başarılı insanların orkestrası bilgi, beceri, yetenek ve ruhlarından kuruludur”

Dr. Nurdan Kalaycı, başarılı insanların birçok temel özelliği olduğunu bunları; tutku, odaklanmak, çalışmak, zorlamak, fikirler, geliştirme, hizmet ve sebat şeklinde açıkladı.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Yaşam Sürecinde Başarının Formülü” başlıklı konferans, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurdan Kalaycı'nın katılımıyla Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi gösterilen programa; Düzce Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı birçok lise ve ortaokulda eğitim gören öğrenciler de öğretmenleri ile birlikte katıldı.

Programın açılış konuşmasını Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç gerçekleştirdi. Düzenlenen konferanslarda konuşmacılar tarafından birçok mesajların verildiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Koç, “Konferans içerisinde konuşmacı öyle bir şey söyler ki dinleyici onu alır ve ajandasına yazar. Aldığı ve yazdığı şey, onun için çok büyük bir değerdir ve artık hayatını ona göre şekillendirir.” diyerek düzenledikleri bu konferansın önemine dikkat çekti.

Açılış konuşmasının ardından “Yaşam Sürecinde Başarının Formülü” başlıklı konferansını vermek üzere kürsüye davet edilen Prof. Dr. Nurdan Kalaycı, başarılı insanların birçok temel özelliği olduğunu ifade ederek bunları; tutku, odaklanmak, çalışmak, zorlamak, fikirler, geliştirme, hizmet ve sebat şeklinde açıkladı.

Prof. Dr. Nurdan Kalaycı, konuşmasında “Başarılı insanların orkestrası, kişilerden kurulu değildir. Onların orkestrası kendi bilgi, beceri, yetenek ve ruhlarından kuruludur. Başarılı kişiler, tüm bunları yöneterek muhteşem bir müzik ortaya çıkarır.” ifadelerini kullanarak başarılı insanların özgün kişiliklerinden bahsetti.

Dünyadaki birçok bilim adamı ve sanatçılar ile Yunus Emre, Aziz Sancar gibi ülkemizin önemli şahsiyetlerinin hayat hikâyelerinden örnekler sunan Prof. Dr. Kalaycı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır. Çalışkan olmak.” sözüyle Atatürk'ün çalışmaya verdiği değeri de belirtti. Prof. Dr. Nurdan Kalaycı, “Ferhat gibi tutkulu, Yunus gibi sabırlı, Sancar Hoca gibi çalışkan olmanız ve benzer özelliklerde öğrenciler yetiştirmeniz umuduyla.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Konferansın sonunda, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç tarafından Prof. Dr. Nurdan Kalaycı'ya plaket ve teşekkür belgesi; Dr. Öğr. Üyesi Fahriye Hayırsever tarafından ise çiçek ve hediye takdim edildi.