Kalbi delik hastaya ameliyatsız kapama işlemi

Düzce ve çevresinde kardiyovasküler hastalara yönelik sağlık hizmeti sunan Düzce Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Kliniği tarafından, kalbi delik olan hastaya Atrial Septal Defekt kapama işlemi gerçekleştirildi. Kardiyoloji Polikliniği'ne kalbinde düzensiz atma hissi, çarpıntı şikayetleri ile başvuran 44 yaşındaki kadın hastanın yapılan kardiyak muayene sonrasında, Transtorasik Ekokardiyografi görüntüsünde kalbin kulakçıkları arasında delik fark edildi. Daha ileri inceleme yöntemi olan Transözefageal Ekokardiyografi (TEE) ile görüntüleme yapılarak hastanın tanısı konuldu.

Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Osman Kayapınar ve Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Aktüre'nin başında bulunduğu ekip, hastanın kalbindeki deliği, non invaziv denilen ameliyatsız yöntemle kasıktan katater ile girerek kapattı.

Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde uygulanan özellikli bir işlem olan Atrial Septal Defekt kapama işlemi başarıyla gerçekleştirilerek hasta sağlığına kavuşturuldu. Yaklaşık 40 dakika süren işlem sonrası hasta iki gün boyunca Kardiyoloji Servisi'nde takip edildikten sonra taburcu edildi.

Hastanın genel durumunun iyi olduğu ve kalbindeki deliğin kapanarak şikayetlerinin gerilediği ifade edildi.