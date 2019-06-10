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Kaldırım çalışması Ağa Mahallesinde

Düzce Belediyesi yaya ulaşımında önemli bir yere sahip olan kaldırım çalışmalarına hızla devam ediyor.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri muhtelif mahallelerde kaldırım yapımına devam ediyor. Koçyazı Mahallesinde ihtiyaç kapsamında yapılan bazalt beton kaldırım uygulaması Ağa Mahallesinde sürdürülüyor. Ağa Mahallesi yaşam alanları başta olmak üzere okul çevrelerinde uygun şekilde bazalt kaldırım yapılıyor. Yayaların güvenli şekilde yürümesini sağlamak ve sürücülerin de tehlikeden uzaklaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar düzenlenen çalışma programı kapsamında devam edecek.

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