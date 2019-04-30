Kaldırım düzenlemeleri başladı

Koçyazı mahallesindeki çalışmalara yaşam alanlarının hızla gelişmesi ile birlikte ağırlık verildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Koçyazı mahallesinde artan mesken ve yaşam alanlarına paralel olarak sokak düzeni ve yaya kaldırımı yapımı çalışmalarına ağırlık verdi. Konu hakkında yapılan açıklamada vatandaşların, özellikle yayaların ulaşımını kolay sağlamak amacıyla kaldırımların önem taşıdığına vurgu yapılırken çalışmalar kapsamında ihtiyaç olan yerlere öncelik verilmek üzere kaldırım yapımının devam edeceği belirtildi.

Uzunmustafa mahallesinde düzenleme

Düzce Belediyesi mahallelerde kaldırım yapımı ve kavşak düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Uzunmustafa Mahallesinde yeni kavşak düzenleme ve çevresinde kaldırım yapım çalışmalarını sürdürüyor. Yaya ve araç trafiği açısından büyük önem taşıyan kavşak ve kaldırım düzenlemelerine ağırlık veren Fen İşleri Müdürlüğü, muhtelif mahallelerde yapım ve düzenleme çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Vatandaşların talepleri doğrultusunda oluşturulan çalışma planı kapsamında birden fazla ekiple ihtiyaç olan bölgelerde kavşak ve kaldırım yapımı sürecek.