Kaldırım düzenlemeleri başladı

Düzce Belediyesi, kış aylarından geçen kaldırımlarda oluşan hasarların giderilmesi için çalışmalara başladı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sahaya çıktı. Şehrin ana arterlerinde kaldırımlarda oluşan boşlukların düzenlenmesini sürdüren ekipler, ilerleyen zamanlarda kentin diğer bölgelerinde oluşan kaldırım sorunlarını da düzeltecek.