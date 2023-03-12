İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaldırım düzenlemeleri başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte sahada çalışmalarına başlayarak, kaldırım düzenlemelerini hızlandırdı.


Düzce Belediyesi, kış aylarından geçen kaldırımlarda oluşan hasarların giderilmesi için çalışmalara başladı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sahaya çıktı. Şehrin ana arterlerinde kaldırımlarda oluşan boşlukların düzenlenmesini sürdüren ekipler, ilerleyen zamanlarda kentin diğer bölgelerinde oluşan kaldırım sorunlarını da düzeltecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.