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Kaldırım işgaline izin yok

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, kaldırım işgali yapan esnaflarla ilgili denetimlerini artırdı.


Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yayaların daha rahat ulaşımı sağlayabilmeleri için esnaflar tarafından kapanan kaldırımların açılmasına yönelik çalışma yaptı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların yayalara ait olan kaldırımları kullanması için esnaflar tarafından her türlü teşhir maksatlı kaldırım üzerine bırakılan malzemelerin kaldırılması gerektiğini belirtti.


Kaldırım işgaline karşı alınan şikayetler doğrultusunda sıkı bir denetim uygulayacaklarını ifade eden Zabıta ekipleri, bu konuda esnafların duyarlı davranması gerektiğini kaydetti.


Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre “İşgal konusunda yoğun şikayetler alıyoruz. Araç işgali ve esnaflar tarafından kapanan kaldırımlar yüzünden vatandaşlarımız yol ortasından yürümek zorunda kalıyorlar. Bu da insanların hayatını tehlikeye atıyor. Bu konuda gerekli uyarıları yaptık, esnaflarımızın ve araç sahiplerinin kaldırımları işgal etmeyerek bize yardımcı olmalarını istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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