Kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bekleyen iki araca çarptı, ardından kaldırımda ters döndü. Otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Düzce merkeze bağlı Kara Hacı Musa Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Emine Akgül'ün kullandığı 81 AAY 080 plakalı otomobil, D-100 istikametinden Karahacımusa Mahallesi istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki kamyonet ve ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil, kaldırıma çıkarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü Emine Akgül yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen sürücü hayatını kaybetti.

Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.