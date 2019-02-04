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Kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

Düzce’de sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı.

Düzce'de sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Merkez Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Salih K.'nın kullandığı 67 SG 456 plakalı otomobil, Ömer Halis Demir Caddesi'nden Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ne geçmeye çalışırken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıktı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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