Kaldırımda yürürken az kalsın canından oluyordu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Mehmet Akif Caddesi'nde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen 1 kişi ölümden döndü.

Kaza Düzce'nin Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent merkezinden D-100 karayolu istikametine gitmekte olan bir otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda yürümekte olan bir şahıs otomobilin üzerine geldiğini görünce kendisini bir anda kenara atarak kurtulabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilin kaldırıma çıkma anı ile yayanın kaçma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.