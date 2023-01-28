İhlas Haber Ajansı

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Kaldırımı kapatan ağaçlara budama

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Beyköy Beldesinde kaldırımı kapatıp vatandaşın rahat yürümesini engelleyen ağaçların dalları budandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Beyköy Beldesinde kaldırımı kapatıp vatandaşın rahat yürümesini engelleyen ağaçların dalları budandı.


Beyköy beldesi genelinde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, kaldırım temizliği, ağaç ve dal budama çalışmalarını sürdürüyor. Kaldırımlarda yürüyüşü engelleyen, trafik işaret ve levhalarının görünüşünü kapatan dallar temizlenerek, şehir daha yaşanabilir ve emniyetli bir yer haline getiriliyor.

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