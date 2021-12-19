Kaldırımlar düzenleniyor

Düzce Belediyesi ekipleri, soğuk ve karlı havalarda vatandaşların sokakta daha rahat yürüyebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı İstanbul Caddesi, Cedidiye Cami önü, Spor Sokak, Gaziantep Caddesi gibi noktalarda kaldırım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda ekipler, kaldırım onarım çalışmalarının yanı sıra bir yandan da sokak ve mahallelerde kilit parke taşı tamiratı, küp taş tamiratı ve bordür taşı tamiratlarına da devam ediyor.