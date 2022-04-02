İhlas Haber Ajansı

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Kaldırımlara bahar bakımı

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Bahçeşehir Bölgesinde yaya kaldırımlarına yönelik bakım ve onarım çalışması başlattı.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ağır geçen kış şartlarında zarar gören kaldırım taşlarının tamiratına başladı. Yayaların sağlıklı şekilde ulaşım sağlayabilmeleri için büyük önem arz eden kaldırımlara yönelik başlatılan çalışmalar muhtelif noktalardaki kaldırımlar tehlike oluşturmaması amacıyla tadilata alındı. Bahçeşehir bölgesinde başlatılan çalışmalar ekiplerin yaptıkları tespitler ile bakım onarım veya yenileme şeklinde sürdürülecek.

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