Kaldırımlarda düzenleme devam ediyor

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Kış aylarında hava şartlarının iyi gitmesi ile birlikte ekipler kaldırımlardaki düzenlemeleri hızlandırdı. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kültür Mahallesi'ndeki sokaklarda düzenlemelere devam eden ekipler, bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Mesai saatleri gözetmeksizin çalışmaları var güçleri ile tamamlayan ekipler şehrin dört bir yanında düzenlemeleri de sürdürüyor.