Kaldırımlarda onarım sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de zorlu geçen kış ayları sonrasında bozulan kaldırımlarda düzenleme çalışmalarına yapılıyor.

Düzce'de kış ayları sonrasında şehir merkezinde kar kalınlığı 45 santimetreye kadar çıktı. Ekipler tarafından kaldırımlar kısa sürede hizmete açılmasının ardından bazı yaya yollarında bozulmalar meydana geldi. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de bozulan kaldırımlarda onarım çalışmalarına havaların düzelmesi ile birlikte başladı. Ekipler şehir içi ve muhtelif mahallelerde bulunan yürüyüş yollarının ve bozulan bordürlerin onarımlarını tamamlamayarak vatandaşların kullanımına açıyor.