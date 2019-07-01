Kalıcı konutların alt yapısı bakıma alındı

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Kalıcı Konutlar Bölgesinde yenileme ve bakım çalışmasına başladı. Bölge genelinde bulunan özellikle ana kanalizasyon hat kapaklarını yenileyen ekipler, yağmur suyu kanallarında da temizlik çalışması yaptı. Alt yapı hatlarında meydana gelecek sorunlara karşı tedbir amaçlı yürütülen çalışmalar bölge genelinde yenileme ve bakım işlemini kısa süre içinde tamamlayacak.