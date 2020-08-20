Kamp Merkezi Cazibe Merkezi Olacak

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Kaynaşlı ilçesinde bulunan Yaylagöl Yaylası'nda yapımına devam edilen Yeşilay Uluslararası Kamp Merkezi alanında incelemelerde bulundu. 2021 yılında tamamlanması planlanan merkez, Türkiye'de bir ilk olacak.

Yeşilay, Düzce'de kamp merkezi kurulum çalışmalarına tüm hızı ile devam ediyor. Kaynaşlı ilçesinde bulunan Yaylagöl Yaylası'nda tesisler, bitmesinin ardından gençlere kamp merkezi olarak hizmet vermeye başlayacak. Düzce'ye önemli bir ivme kazandıracak projede kır evi, kır oteli, karavan ve çadır kamp alanları da oluşturulacak. Bu kapsamda alanda incelemelerde bulunmak üzere Düzce Valisi Cevdet Atay bölgeye giderek Kamp Merkezinde incelemelerde bulundu. Düzce Yeşilay Başkanı Arabulucu Avukat Ali Dilber ve Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen'in hazır bulunduğu ziyarette 2021 yılında tamamlanması planlanan Yeşilay Kamp Merkezi hakkında Vali Atay'a bilgiler vererek yürütülen çalışmaların son durumunu aktardı. Yeşilay tarafından Düzce'de hayata geçirilecek olan proje Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor.