İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kamulaştırılan 10 dönem mezarlığa eklendi

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Şehir Mezarlığında incelemelerde bulundu.

Günden, bakım, onarım çalışmalarının sürdüğü mezarlıkta geçtiğimiz yıl genişletme çalışmaları dahilinde kamulaştırılan 10 dönüm arazinin son durumunu da yerinde gördü.


Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, şehir mezarlığında devam eden bakım, onarım ve genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. Mezarlıklar Müdürü Numan Şirin ile birlikte mezarlık genelinde programlı şekilde sürdürülen işleri takip eden Günden, daha sonra geçtiğimiz yıl kamulaştırılması tamamlanarak mezarlığın genişletilmesinin sağlandığı 10 dönümlük alana geçti.


Tesviyesi tamamlanan ve ada ada parseller haline getirilen alanda devam eden çalışmaların gidişatı hakkında bilgi alan Başkan Yardımcısı Günden, kalan eksikliklerin de yerinde tespitini sağladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.