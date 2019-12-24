İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyon ile elektrikli bisiklet çarpıştı 2 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce merkez Çoban Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaraladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce merkez Çoban Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaraladı.


Kaza saat 14:30 sıralarında Çoban Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Elektrikli bisiklet ile kamyonun karıştığı kazada, elektrikli bisiklette bulunan N. A. ile A. A. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapmalarının ardından yaralı 2 şahsı Atatürk Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına aldılar. Kazazedelerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza esnasında olay yerinden geçen Düzce Belediye Başkanı Celal Kasapoğlu yaralıların başından bir an olsun ayrılmayarak, yaralılar hakkında sağlık ekiplerinden bilgi aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.