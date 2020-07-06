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Kamyonculara doğal afet bilgilendirmesi yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Düzce Kamyoncular Kooperatifinde kamyoncularla bir araya gelerek Doğal afetler konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi.


Son zamanlarda artan doğal afetlerle ilgili olarak, Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bilgilendirme eğitimlerini hızlandırdı. Eğitimler kapsamında Düzce Kamyoncular Kooperatifinde kamyoncular ile bir araya gelen ekipler, Doğal afetler konusunda sürücüleri uyardı. Bilgilendirmeleri alan sürücüler yetkililere sorularını da sorarak bilgi sahibi oldu.

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