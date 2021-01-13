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Kamyonu dükkana çevirdi

100 Karayolu üzerinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulama kapsamında bir kamyonu dükkana çevirerek satış yapan sürücüye cezai işlem uygulandı.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Taşköprü mevkiinde denetim gerçekleştirdi. Araçların ön camlarındaki filmlere yönelik gerçekleştirilen uygulamada bir kamyonun ön camlarında film olduğu tespit edildi. Çevrilen kamyon sürücüsüne filmleri sökülmesi istendi. Bu esnada kamyonun yan koltuklarında uygunsuz olarak yükleme yapıldığı tespit edildi. Trafik ekipleri aracın arka kısmında da kontrol yapmak istedi.


Arka kısmını da açan sürücü, kamyonu dükkana çevirdiği görüldü. Aracın hususi olarak gözüktüğünü fakat sürücünün kamyonu ticari amaçlı kullandığını tespit etti. Yapılan kontrollerde araç sürücüsünün belgelerinde eksiklik olduğu tespit edildi. Araç sürücüsüne 2 bin 703 lira idari para cezası kesilirken, kamyonda trafikten men edildi.

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