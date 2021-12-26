Kan stokları azalınca devreye öğrenciler girdi

DÜZCE (İHA) – Kızılay'ın stoklarında azalmalar olduğunu duyan Zahidül Kevseri Yurdunda kalan öğrenciler kan bağışında bulundu.

Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, vatandaşlara çağrı yaparak kan stoklarında azalmalar meydana geldiğini ve kan bağışı yapılması gerektiğini belirtmişti. Bu açıklamaların ardından Zahidül Kevseri Yurdunda kalan üniversite öğrencileri Kızılay ile irtibata geçerek, 'Bir Damla Bin Umut' kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında yurtta kalan onlarca öğrenci Kızılay'a kan bağışında bulundu.