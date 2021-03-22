Kanala uçan otomobil sürücüsü şoka girdi

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde virajı alamayan otomobil kanala uçtu. Yaralanan otomobil sürücüsü, aracının başında kazanın şokunu atlatmaya çalıştı.

Kaza, Akçakoca ilçesi Değirmenağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca'dan Sakarya'nın Karasu ilçesine seyir halinde olan O.D. idaresindeki 54 AEF 578 plakalı Volkswagen marka otomobil, keskin virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle kanala uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O.D. kaza sonrasında otomobilinin yanına oturarak uzun süre kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. Sürücü O.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.