Kanala uçan triportör sürücüsünü itfaiye kurtardı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği triportör diye tabir edilen kasalı motor, yol kenarındaki kanala devrildi. Motorun kabin kısmında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, akşam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Darıcı Mahallesi Aziz Yıldırım Bulvarı 5791. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.D. idaresindeki plakasız triportör diye tabir edilen kasalı motor, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında bulunan kanala uçtu. Kanalda yan yatan motorun kabininde sıkışan sürücü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yaralı sürücü, sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.